5 وزراء يضعون حجر الأساس لـ«سيتي سنتر ألماظة» باستثمارات 4 مليارات جنيه

قام وزراء (الاستثمار، التموين، التضامن، الإسكان، والهجرة والمصريين بالخارج)، بوضع حجر الأساس لمشروع “ستي سنتر ألماظة”، الذي تقيمه شركة ماجد الفطيم الإماراتية .

وقال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، ” إننا نستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الحالي 2015/2016 تصل إلى نحو من 5 إلى 5ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب توفير استثمارات تصل إلى 400 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الحصول على 330 مليار جنيه من القطاع الخاص، فضلًا عن 70 مليار جنيه استثمارات حكومية”، وتعهد “سلمان”، بوقوف الحكومة بجانب الاستثمار الخاص والمباشر المحلي والأجنبي والانفتاح على الفرص الاستثمارية الجديدة .

وأضاف وزير الاستثمار، “أننا لسنا أمام مستمثر، ولكننا أمام شريك حقيقي لمصر من خلال الفرص الاستثمارية التي يطرحها في مصر، وهي الأسلوب المنهجي الذي تبحث عنه مصر في الفترة الحالية للوصول للهدف الرئيسي وهو التشغيل”، مطالبًا مجموعة ماجد الفطيم، باختصار الفترة الزمنية لافتتاح مركز التسوق “سيتي سنتر ألماظة” في الربع الأول من 2018م، بدلًا من التاريخ المحدد له في 2019م، وذلك لزيادة توفير فرص العمل للمصريين، وخفض معدلات البطالة، موضحًا أن بيان الحكومة الذي سوف يطرح أمام البرلمان سوف يتطرق إلى جهود الحكومة في تخفيض معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي .

وقال (آلان بجاني)، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن التكاليف الاستثمارية للمشروع تبلغ 4 مليارت جنيه، ومن المتوقع أن توفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة، و14 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مضيفًا أن المشروع يقع شمال شرق طريقي (القاهرة – السويس)، وطريق النصر بمصر الجديدة، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأول من 2019م، وتابع (بجاني) أن المشروع يقع على مساحة 455ر103 ألف متر مربع، و يضُم مركز التسوق أكثر من 300 متجر تجزئة لأرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية والمتاجر الراقية، و23مطعمًا و18وحدة لمطاعم الوجبات السريعة، مضيفًا أن المركز الجديد يضم “(كارفور هايبر ماركت) على مساحة 040ر13 ألف متر مربع، صالة “فوكس سينما”، والتي تضم 16 شاشة ومركز للترفيه العائلي، ماجيك بلانيت على مساحة 800ر1 ألف متر مربع، موقف لانتظار السيارات بسعة 4000 سيارة”.

وأضاف “بانجي”، “أننا حريصون على المشاركة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري من خلال خطتنا الاستثمارية الضخمة، والتي تهدف إلى تقديم كل ما هو فريد وغير مسبوق في قطاعي التجزئة والترفيه المحليين”، وأوضح أن السوق المصري هو ثاني أكبر سوق لماجد الفطيم بعد الإمارات، وينعكس ذلك بالطبع على حجم استثماراتنا محليًا ،مؤكدًا على الفرص الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري مما يشجع على التوسع في أعمالنا، وبالتالي خلق العديد من فرص العمل تماشيًا مع توجه الحكومة المصرية فيما يتعلق بخطط التنمية، لينعكس إيجابيًا على أعمالنا والمجتمعات التي نعمل بها .

تجدر الإشارة إلى أن (سيتي سنتر ألماظة)، هو أحد المشروعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية الضخمة لشركة ماجد الفطيم في مصر ،والتي تبلغ 23 مليار جنيه، كما تتضمن الخطة تطوير اثنين من مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، وهما:” مول مصر ، ومشروع إعادة تطوير وتوسعة سيتي سنتر المعادي”، بالإضافة إلى إقامة 4 مراكز تسوق في المجتمعات العمرانية الجديدة في القاهرة، وتطوير 4 مراكز تسوق جديدة في القاهرة الكبرى.