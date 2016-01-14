كلاكيت تانى مرة.. قرية طنط الجزيرة بالقليوبية تغرق فى مياه الصرف الصحى

يعانى أهالى قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، من غرق شوارعهم بمياه الصرف الصحى، وتقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية عن حل مشكلتهم بتشغيل المحطات، ورفع المياه التى أغرقت الشوارع الرئيسية والجانبية، مما تسبب فى انتشار روائح كريهة وحشرات.

ومن جانبه قال نجاح صالح أحد أهالى القرية، أنهم يعانون الآن من طفو مياه الصرف الصحى التى أغرقت بعض من منازل القرية، وتسببت فى تاكل بعض المنازل وانتشار الروائح الكريهة.

وأضاف صالح لـ"اليوم السابع"، أن مركز الصيانة فى الوحدة المحلية ناشد الأهالى عبر مكبرات الصوت الخاصة بمساجد القرية بالاشتراك فى مشروع الصرف الصحى، ودفع رسوم تقدر بمبلغ 250 جنيه بمركز الصيانة التابع للوحدة المحلية باكياد دجوى.

وأوضح صالح، انهم دفعوا الرسوم المستحقة و قامت الوحدة المحلية بتحرير إيصال بالمبلغ وتم التوصيل من الغرف الفرعية للمنزل، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بعد فترة وجيزة بطفو مياه الصرف الصحى فى الشوارع .

ولفت صالح، إلى أنهم تقدموا بشكوى للوحدة المحلية لإنقاذ منازلهم، ولكنهم طالبوا منهم بالعودة "للترانشات" لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من المحطة، مؤكدا أنهم لم يصلهم أى رد حتى الآن أو تدخل من قبل مجلس المدينة لإنقاذ منازلهم.

وتابع سعد الشال أحد أهالى القرية قائلا: "نعانى من انتشار مياه الصرف بالشوارع منذ أكثر فترة طويلة وسط حالة من التقاعس من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة طوخ مما تسبب فى انتشار الحشرات وروائح كريهة وإصابتهم بالأمراض"، لافتا إلى أن تلك المياه تسببت فى هلاك أجزاء من جدران منازلهم.



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