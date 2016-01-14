"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع بلاستيك يستخدم موادا مجهولة المصدر

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من "أحمد.ع" - 32 سنة المدير المسئول عن مصنع بلاستيك لحيازته "16000 كجم مادة خام بلاستيك - 500 كجم مجروش بلاستيك – 38 كجم ألوان صناعية– 12000 غطاء بلاستيك لكوب أطفال – 3000 مج بلاستيك – 3888 طبق شوربة – 48000 كوب بلاستيك – 200 طبق وشوكة وملعقة"، جميعها بدون ثمة بيانات تجارية ومجهول المصدر ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.

كما تم ضبط "حسين. ب" – 27 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى لحيازته 56 جوال دقيق بلدى بإجمالى وزن 2.800 طن قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء، و"محسن.أ" – 47 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى، لقيامه بالتصرف فى 42 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى "2.100 " طن دقيق من الكمية المنصرفة للمخبز ببيعها بالسوق السوداء.