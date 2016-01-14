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"الزراعة" توافق على تخصيص 3 قطع أرض للمنفعة العامة بالشرقية

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"الزراعة" توافق على تخصيص 3 قطع أرض للمنفعة العامة بالشرقية "الزراعة" توافق على تخصيص 3 قطع أرض للمنفعة العامة بالشرقية
تسلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، خطابات بموافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على استثناء ثلاثة مواقع لإقامة مشروعات منفعة العامة.

وقد وافق وزير الزراعة على استثناء مساحة 400 متر مربع بقرية كفر أبو حاكم إلى عزبة أبو هلال الواقعة خارج الحيز العمرانى الكائنة بمركز ومدينة الزقازيق لمد خط الصرف الصحى، مساحة 650م2 الواقعة بحوض الصباعى ناحية الشوافين مركز أولاد صقر لإقامة محطة رفع للصرف الصحى، ومساحة 6 أفدنة واقعة بحيازة المواطن سامح مصطفى عبد الباسط لإقامة محطة مياه شرب على تلك المساحة لخدمة أهالى المنطقة.

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مصر 365