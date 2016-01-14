حبس المتهم بإدارة مصنع للصابون بالمخالفة للقانون بالسويس 4 أيام

قررت نيابة السويس ظهر اليوم حبس "سيد.ح. م" صاحب مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات بالمخالفة للقانون 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المضبوطات لفحصها وعمل تقرير فنى عن حالتها ومدة صلاحياتها.

كانت قد تمكنت حملة أمنية لمباحث التموين أمس من ضبط "سيد . ح . م . س " 63 سنه يعمل فى بيع وتصنيع المنظفات ومقيم عرب المعمل بدائرة قسم شرطة فيصل، ويقوم بإدارة مصنع لتصنيع المنظفات بكافة أنوعها " مجهولة المصدر " وبدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث التموين من ضبط 65 برميلا بداخلها صابون سائل بوزن اجمالى 10 أطنان ونصف الطن مجهزة للتعبئة و1000 عبوة وزن الواحدة لتر مجهزة للتعبئة بدون بيانات، وبرميلين بداخلهما صابون سائل وزن الجركن 65 كيلو باجمالى 2 طن و245 كيلو مجهزة للبيع بدون بيانات و7 مكعبات بداخلهم كمية من زجاجات "الصابون - الكلور - معطر الملابس سائل لتنظيف الملابس وزنت حوالى7 أطنان.

كما تم ضبط 10 جراكن بداخلها مادة لتنظيف السيراميك والأرضيات وزنت حوالى نصف طن، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" لتصنيع سوائل المنظفات لبيعها والتربح منها.