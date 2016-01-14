بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، يرافقه عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية، فى مدرستى أسيوط الرسمية المتميزة للغات والجامعة الابتدائية الموحدة بمدينة أسيوط، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمدرسين، حيث اطمأن على توافر الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

وكانت امتحانات الشهادة الابتدائية قد بدأت اليوم، وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وجاء الامتحان سهلاً وفى مستوى معظم التلاميذ، ولم تكن هناك أى شكاوى من صعوبة فى الأسئلة.

وشدد المحافظ خلال جولته على الاهتمام بنظافة المدارس، وتوفير الراحة للطلاب، مستفسرًا منهم عن إن كانت هناك أى صعوبات وردت فى امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأكد عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب العادى، ومن الكتاب المدرسى بما يحقق العدالة والموضوعية.

وقال وكيل وزارة التعليم إنه قد توجه اليوم 86 ألفا و227 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية لأداء الامتحانات أمام 661 لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات على أن تكون جميع أسئلة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح، والأسئلة من الكتاب المدرسى ومباشرة.



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