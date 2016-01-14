رئيس جامعة بنها: البرلمان الجديد تم إنتخابه بنزاهه وحرية

أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها على أن مصر تنطلق الى عصر جديد فى كافة نواحى الحياه، وان المصريون ينطلقون لبناء الدولة العصرية بعد أن أنتهوا من تشكيل برلمانهم.

وأضاف شمس الدين خلال حضوره المؤتمر العلمى الثانى لنقابة الأسنان بالقليوبيه بعنوان "عصر جديد لطب الأسنان" وبحضور الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان بمصر والدكتور ذكى حلمى ذكى نقيب أطباء أسنان القليوبيه و عفاف محمد مدير عام طب الأسنان بالقليوبيه، ان البرلمان الجديد مؤهل بكل المقاييس لنقل المصريين لمستقبل أفضل، وقال: أن البرلمان تم إنتخابه بنزاهه وحريه ومعبراً عن إرادة الأغلبية العظمى من أبناء الشعب.

وشدد على أن المصريين بعبقريتهم قد أعلوا قيمة الأحزاب رغم كل ما تعرضت لها الأحزاب المصرية من هجوم وإيزاء، مدركاً لأهمية الأحزاب المصريه فى بناء النظم الديمقراطيه.



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