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صور|ارسنال يعلن رسميًا انضمام محمد النني للمدفعجية

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صور|ارسنال يعلن رسميًا انضمام محمد النني للمدفعجية صور|ارسنال يعلن رسميًا انضمام محمد النني للمدفعجية

«النني» في أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي،  ضم اللاعب المصري محمد النني رسميًا إلى صفوفه بعد انتهاء مشكلة تصريح العمل الخاص به.

وكتب نادي شمال  لندن عبر موقعه الرسمي: “نود أن نرحب بالفرعون المصري الجديد المنضم حديثا”.

وكان النني صاحب الـ23 عاما قد شارك في 90 مباراة بالدوري السويسري، متوجا بـ3 بطولات مع بازل.

وينتقل النني إلى أرسنال في فترة صعب من الموسم الحالي، حيث يقبل الفريق على مباريات قوية مع ستوك سيتي خارج أرضه الأحد القادم ، ويستضيف تشيلسي وساوثهامبتون.

ويأتي قرار أرسنال بضم النني لتدعيم خط وسط الفريق، بسبب غياب الثلاثي المصاب فرانسيس كوكلين، جاك ويلشير وسانتي كازورلا، وانضم النني صاحب 23 عامًا إلى نادي شمال لندن مقابل 7 ملايين استرليني.

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