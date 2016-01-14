«الصحة العالمية» تعلن انتهاء وياء الإيبولا في غرب أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس،عن انتهاء وباء إيبولا في غرب إفريقيا، مع توقف انتقال المرض إلى ليبيريا، مؤكدة أن كل القنوات المعروفة لانتقال المرض بالمنطقة قد أوقفت.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي بعد 42 يومًا من ثاني تحليل أثبت شفاء مريض، أو ما يعادل فترتي حضانة للفيروس، وذلك بعد إعلان غينيا انتهاء الوباء في 29 ديسمبر الماضي، وقبل ذلك في سيراليون في 7 نوفمبر.

وكان انتشار إيبولا هو الأخطر منذ كشف الفيروس قبل 40 عامًا، وأودى تفشي المرض بحياة 11315 شخصًا، وكان الوباء قد تفشى في ديسمبر 2013 في جنوب غينيا، وانتشر بسرعة في ليبيريا وسيراليون المجاورتين لتكون هذه الدول الثلاث الأكثر تضررا، وانتقل بعد ذلك إلى نيجيريا ومالي.

وأصيب 28 ألفا و637 شخصا بالفيروس، توفى 11315 منهم في 10 دول، بينها إسبانيا والولايات المتحدة، وذلك وفق أرقام يرجح أنها أدنى من الواقع.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عشية إعلان منظمة الصحة العالمية على جهود المجتمع الدولي والقطاعات المحلية التي ساعدت في القضاء على تفشي إيبولا في غرب إفريقيا.