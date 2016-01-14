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صور| استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر

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صور| استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر صور| استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر‎

واصلت سطات محافظة الأقصر حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الشرطة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

يشارك في الحملات قوات «نظامية – سرية» وضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بتأمين مسئولي الإدارة الزراعية أثناء قيامهم بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية.

ووجهت القيادات الأمنية بمواصلة التنسيق مع مديرية الزراعة و مسئولي المحافظة لتنفيذ حملات لإزالة باقي التعديات علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، فضلًا عن التأكيد علي سرعة إصدار قرارات الإزالة قبل استقرار الأوضاع المخالفة.

 

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