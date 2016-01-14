صور| ضبط ١١٠آلاف دولار مع «هندي» قبل سفره في مطار‎ القاهرة

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، راكب هندي الجنسية، حاول تهريب مبالغ مالية داخل حقائبه قبل سفره إلى قطر، بما يخالف قوانين انتقال النقد الأجنبي .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة، اشتبه أمناء الشرطة في حقائب الراكب الهندي، وبتفتيشها عُثر بداخلها على ١١٠ ألاف دولار، بما يُخالف قوانين انتقال النقد الأجنبي للركاب، والذي يسمح للراكب باصطحاب ١٠ ألاف دولار أو ما يُعادلها من عملات أخرى، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مدير أمن المطار، بإلغاء سفر الراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معه .