مولودي ينام فوق الغسالة الكهربائية

تشتكي بعض الأمهات، أو قد تتفاخر وتندهش وتنقل الدهشة لمن حولها، والسبب في ذلك أن طفلها لا يخلد إلى النوم إلا حين يسمع صوت الغسالة الكهربائية أو حتى المكنسة الكهربائية، وعلى ذلك فهناك أمهات صغيرات حديثات العهد بالأمومة يضعن المولود فوق الغسالة، وهي تدور لكي ينام ويتوقف عن البكاء.

من الطرائف التي ترويها بعض الأمهات هي أنها تضع مولودها بالساعات فوق الغسالة، وهي تلف بدون غسيل، فالمهم أن ينام الصغير، وهناك من لا توقف صوت المكنسة، وبعضهن يضعن ساعة منبه ملفوفة بالبشكير أو فوطة سميكة بجوار سريره فينام ويهدأ.

هذه الحالات الغريبة نقلتها «سيدتي نت» للأخصائي النفسي وسيكولوجيا الطفل عبد الله جودة؛ حيث أشار إلى أن سبب هذه الحالات غير الغريبة كالتالي:

• اعتاد المولود أن يسمع دقات قلب أمه لمدة تسعة أشهر، وبالتالي فهو يسكت بمجرد أن تكون بجواره وتضعه على صدرها.

• تمنحه الأصوات المنتظمة، والتي هي على وتيرة انتظام دقات القلب نفس الإحساس بالهدوء مثل دوران الغسالة أو صوت المنبه المكتوم.

• تكرار هذه الأصوات يمنحه شعوراً بالراحة وبأنه داخل الرحم حيث الأمان.

• لا تضعي طفلك فوق الغسالة مباشرة، بل ضعيه مثلاً بجوارها، وفي مكان آمن إذا لاحظت أنه ينام على إيقاع صوتها المنتظم.

• بإمكانك أن تضعي بجواره أسطوانة لصوت الموج، أو المطر فهي ستؤدي نفس الغرض.

• هناك أسطوانات مدمجة لصوت الرحم تباع في محلات متخصصة، يمكنك إطلاقها حوله وهو في سريره.

• جففي شعرك بالمجفف بجواره؛ لأن صوت المجفف يمنحه نفس الشعور، إضافة لتواجدك بجواره والابتسام له.

• الموسيقى الهادئة وصوت القرآن يمنحه نفس الإحساس بسبب وتيرة الانتظام التي كانت في رحمك، فجربي استعمالها.