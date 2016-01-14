الأهلي يخشي كمين الداخلية.. وعينه على الصداره

تقرير-عابد البنا

يسعى النادي الأهلي لاستعادة صدارة الدوري المصري، من أنياب مصر للمقاصة في لعبة الكراسي الموسيقية بين رباعي المقدمة، عندما يستضيف نادي الداخلية الباحث أيضا عن الصدارة، في المباراة المقررة اليوم الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الاهلي اللقاء ويأمل في تخطي كمين الداخلية بسلام لإقتناص الصدارة مجدداً بعد أن استطاع نادي مصر المقاصة الصعود إلى مؤقتاً بعد فوز صعب على غزل المحلة بهدف نضيف، مساء أمس الأربعاء، في افتتاح المرحلة الرابعة عشر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بعد مصر المقاصة برصيد 25 نقطة لداخلية المركز الخامس، برصيد 24 نقطة في جدول الترتيب، بالتساوي مع الزمالك.

الاهلي يخشى كمين الداخليه

يخشى «الشياطين الحمر» من مفأجات فريق الداخلية الذي حقق نجاحاً كبيراً هذا الموسم بعد أن كان على حفة هوية الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية «دوري المظاليم».

ويعتمد فريق الداخلية على التنظيم الدفاعين و الهجمات المرتدد فقط.

وسبق أن تقابلا الفريقين في 5 لقاءات سابقه، فاز الاهلي في 3 منها والداخلية حقق الفوز في لقائين.

الاهلي يتسلح بالأمل رغم الغيابات

يدخل النادي الاهلي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أن تحسنت نتائجه، وحقق 4 انتصارات متتالية واحده منه بنتيجة 7/1 امام اتحاد الشرطة وهي نتيجه لم يحققها الاهلي سابقاً في الدوري.

ويسعى المدير الفني للنادي الاهلي البرتغالي جوزيه بيسيرو، لإستكمال سلسلة الانتصارات الفوز في لقاء الداخلية، على رغم من حالة الإجهاد والاصابات التي يعاني منها لعبين الشاطين الحمر بسبب ضغط المباريات.

ويتسلح النادي الاحمر بالأمال على الرغم من الغيابات المؤثره في صفوف الفريق حيث يغيب عن اللقاء القاطرة الجابوني ماليك إيفونا الذي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأحمد عبدالظاهر للإصابة في الظهر، وسعد سمير لأداء الامتحانات، عبدالله السعيد، وحارس مرمى الاساسي شريف اكرامي.

ويستعيد الفريق الأحمر خدمات حسام عاشور نجوم الوسط الفريق الذي تماثل للشفاء من الإصابة، وحسام غالي بعد انتهاء فترت ايقافه.

ومن المرجح يدخل بيسيرو اللقاء بتشكيلة يضم حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم بعد الاصابه التي تعرض لها شريف اكرامي ، وأمامه الرباعي أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد هاني وصبري رحيل للدفاع، وحسام عاشور وحسام غالي وصالح جمعة للوسط، ووليد سليمان ومؤمن زكريا وجون انطوي في الهجوم .

الاهلي يحسم القائمة الأفريقية عقب المبارة

يحسم الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة جوزيه بيسرو، المدير الفني للفريق، موقف اللاعبين المعارين وأماكن الاستبدال بالقائمة الأفريقية، غداً الجمعه بعد للقاء الداخلية.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، مدير قطاع الكرة بالنادي، إن الجلسة التي عقدها مع محمود طاهر، رئيس النادي، في حضور بيسيرو، المدير الفني، ممتده إلى يوم الجمعة المقبل، لتحديد متطلبات الفريق الأول.

وأضاف بيسيرو أن “الاستقرار على القائمة الأفريقية وحسم موقف المعارين، سيتم الإعلان عنه في نفس الجلسة، وسيتم إرسالها بشكل نهائي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» بعد ذلك”.

وأكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي أن الحكم على بيسيرو سابق لأوانه، خصوصًا أن الموسم مازال طويلاً، لكن الفريق حالياً يسير بخطوات ثابتة نحو مكانه المفضل فى مقدمة الدوري، مشدداً على أن الأداء الفني للفريق فى تحسن مستمر

الداخلية يسعى إلى تحسين نتائجه

يسعى الداخلية لتحسين نتائجه بعد توقف الانتصارات في 5 جولات متتالية، ويعاني الفريق من حالة الإجهاد الشديدة بسب ضغط المباريات وعدم وجود فترت راحه.

التعادل الداخلية مع سموحة بنتيجة 1/1 في مبارة مثيرة احتسب خلاله حكم القاء ركلتي جزاء واحده لداخلية واخرى لسموحه.

ويعتمد الداخلية على تشكيلة تضم الحارس محمود الغرباوي، وأمامه عاصم سعيد ورشاد فاروق وجهاد جنيدي ووائل إسماعيل للدفاع، إيمانويل وسيريل بيالا وعامر صبري وفريد شوقي للوسط، ومحمد ماجد «أونش» وعمرو مرعي للهجوم.