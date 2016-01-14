حب الشباب لا يرتبط بطبيعة الطعام.. والنساء أكثر عرضة للإصابة

علاقة حب الشباب بنوعية الطعام

النساء أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب

حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية شيوعا بين الرجال والنساء، وترتفع فرص الاصابة بحب الشباب بشكل خاص فى مرحلة البلوغ وطوال سنوات المراهقة.>من أكثر المفاهيم المنتشرة عن حب الشباب هو ارتباطه بنوعية الطعام الذى نتناوله، ولعل من أشهرها الطعام الغنى بالدهون والمكسرات والشيكولاته واللب، عن صحة تلك المفاهيم تؤكد هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية، أنه لا علاقة إطلاقا بين نوعية الطعام وظهور حب الشباب، وجميع الدراسات التى حاولت إثبات ذلك لم تتمكن من تأكيده بشكل قاطع، بل على العكس فأغلب الدراسات التى توصلت لنتائج قاطعة نفت فى نتائجها وبشكل قاطع أى علاقة بين نوعية الطعام وظهور حب الشباب.>عن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بحب الشباب، تقول هديل جهاد، إنه تبعا للعديد من الدراسات فالنساء هن الأكثر عرضه للإصابة بحب الشباب، فى مراحل متفرقة من أعمارهن، بخلاف الرجال.

السبب وراء ذلك يرجع بالطبع للتغيرات الهرمونية العديدة التى تعترى المرأة وتؤثر بالسلب على إفرازات الدهون بالبشرة، وبالتالى ترفع من فرص تعرضها لظهور حب الشباب بشكل متكرر ولا يقتصر على مرحلة البلوغ.