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محافظة أسوان توقد شعلة احتفالات العيد القومى بالسد العالى بحضور وزير الرى

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محافظة أسوان توقد شعلة احتفالات العيد القومى بالسد العالى بحضور وزير الرى محافظة أسوان توقد شعلة احتفالات العيد القومى بالسد العالى بحضور وزير الرى
أوقدت محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، شعلة احتفالات العيد القومى للمحافظة، أمام رمز الصداقة بالسد العالى، بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، واللواء مصطفى السيد، واللواء إسماعيل عطية، محافظا أسوان السابقين.

وأكد محافظ أسوان، أن احتفالات العيد القومى تتزامن مع ذكرى الانتهاء من بناء السد العالى، وهو المشروع القومى الذى يعد محطة تاريخية مهمة فى تاريخ الحديث.

وتضمنت الاحتفالات أيضا طابور عرض لجميع الجهات والهيئات الحكومية ومراكز الشباب والنوادى الرياضية على أنغام الفرقة الموسيقية للشرطة.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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