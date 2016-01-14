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عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا واسطنبول

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عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا واسطنبول عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا واسطنبول

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت اليوم وسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا. كما أدان سموه، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية تركيا، التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سلطان أحمد وسط مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات..

وأكد سموه خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا، تضامن دولة الإمارات مع تركيا انطلاقا من موقفها الثابت و الراسخ بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وشدد سموه خلال الاتصال على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقال سموه إن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية و تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار.


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