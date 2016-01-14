العثور على جثة عجوز داخل شقته بالسادات

عثرت قوات أمن المنوفية، اليوم الخميس، على جثة مواطن فى العقد السادس من عمره متعفنة داخل منزله بالسادات بمحافظة المنوفية، عقب بلاغ من أحد جيرانه بإنبعاث روائح كريهة من الشقة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات، بتلقى بلاغ من “محمد. م. ع. . م- سن27″، ومقيم دائرة المركز، بإنبعاث رائحة كريهة من الشقة المواجهة له بالطابق الخامس، التي يقطن بها جاره “زكريا .م. أ.ع – 50 سنة”، من دراو بمحافظة أسوان.

وبالإنتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغ، وبمعاينة الشقة محل البلاغ تبين وجود جثة قاطن الشقة في حالة تعفن بغرفة النوم الخاصة به، مرتدياً جلباب زيتي فاتح .

تم التحفظ علي الجثة، وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال الفحص، والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.