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احتقان البروستاتا أسبابه وأهم المضاعفات.. اعرفها واحمى نفسك

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احتقان البروستاتا أسبابه وأهم المضاعفات.. اعرفها واحمى نفسك احتقان البروستاتا أسبابه وأهم المضاعفات.. اعرفها واحمى نفسك
احتقان البروستاتا أحد أشهر الأمراض التى يتعرض لها الرجال، ويتميز هذا المرض بعدم ارتباطه بالسن على عكس الأمراض الأخرى للبروستاتا.

ما هو احتقان البروستاتا
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>يعرف احتقان البروستاتا تبعا لرأى محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والتناسلية بأنه زيادة معدل الدورة الدموية بالبروستاتا، وعند فحص البروستاتا المحتقنة تكون مؤلمة وقد تكون متضخمة فى بعض الحالات.

أسباب احتقان البروستاتا
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>فى السطور التالية يسرد الساعى أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة باحتقان البروستاتا وهى:
>- الإسراف فى العادة السرية.
>- عدم تنظيم المعاشرة الجنسية إذ لا بد من الاعتدال فى ذلك دون الإفراط أو التفريط.
>- الإكثار من تناول القهوة والشاى والتوابل.

مضاعفات احتقان البروستاتا
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>احتقان غدة البروستاتا يهيئ الفرصة لإصابتها بالجراثيم المختلفة، كما أن مريض احتقان البروستاتا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات البروستاتا من غيره.

يوضح الساعى أن من أهم أعراض احتقان البروستاتا حرقان عند التبول وتقطع بالبول، وسرعة القذف ونزول الدم مع المنى، والعلاج يعتمد على الابتعاد عن محفزات الاحتقان المذكورة أعلاه واستخدام مضادات الاحتقان، وكذلك المضادات الحيوية فى حال الالتهابات

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