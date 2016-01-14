احتقان البروستاتا أسبابه وأهم المضاعفات.. اعرفها واحمى نفسك

ما هو احتقان البروستاتا

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أسباب احتقان البروستاتا

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مضاعفات احتقان البروستاتا

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احتقان البروستاتا أحد أشهر الأمراض التى يتعرض لها الرجال، ويتميز هذا المرض بعدم ارتباطه بالسن على عكس الأمراض الأخرى للبروستاتا.>يعرف احتقان البروستاتا تبعا لرأى محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية والتناسلية بأنه زيادة معدل الدورة الدموية بالبروستاتا، وعند فحص البروستاتا المحتقنة تكون مؤلمة وقد تكون متضخمة فى بعض الحالات.>فى السطور التالية يسرد الساعى أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة باحتقان البروستاتا وهى:>- الإسراف فى العادة السرية.>- عدم تنظيم المعاشرة الجنسية إذ لا بد من الاعتدال فى ذلك دون الإفراط أو التفريط.>- الإكثار من تناول القهوة والشاى والتوابل.>احتقان غدة البروستاتا يهيئ الفرصة لإصابتها بالجراثيم المختلفة، كما أن مريض احتقان البروستاتا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات البروستاتا من غيره.

يوضح الساعى أن من أهم أعراض احتقان البروستاتا حرقان عند التبول وتقطع بالبول، وسرعة القذف ونزول الدم مع المنى، والعلاج يعتمد على الابتعاد عن محفزات الاحتقان المذكورة أعلاه واستخدام مضادات الاحتقان، وكذلك المضادات الحيوية فى حال الالتهابات