وزير بريطاني: البقاء في الاتحاد الأوروبي بدون إصلاحات سيكون كارثيًا

أشار وزير بريطاني، اليوم الخميس، إلى أنه قد يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن البقاء في التكتل دون تطبيق اصلاحات رئيسية سيكون كارثيا بالنسبة لبلاده.

وكتب كريس جرايلينج، في صحيفة ديلي تليجراف “ببساطة.. البقاء في الاتحاد الأوروبي دون تغيير شروط عضويتنا الحالية سيكون كارثيا بالنسبة لبريطانيا”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

ويعيد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التفاوض مع الاتحاد الذي يضم 28 دولة قبل استفتاء على عضوية بريطانيا قد يجري في وقت قريب بحلول يونيو المقبل.

وقال كاميرون إنه سيكون من حق الوزراء تنظيم حملات دعائية تأييدا للانسحاب من الاتحاد ولكن بعد انتهاء المفاوضات.