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روسيا تتمسك بتشكيل وفد شامل للمعارضة السورية لمفاوضات جنيف

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روسيا تتمسك بتشكيل وفد شامل للمعارضة السورية لمفاوضات جنيف روسيا تتمسك بتشكيل وفد شامل للمعارضة السورية لمفاوضات جنيف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عقب المشاورات التى أجريت وفق صيغة "روسيا –أمريكا – هيئة الأمم المتحدة"، أن موسكو متمسكة بالتنفيذ الدقيق لقرار مجلس الأمن الدولى لتشكيل وفدٍ شامل للمعارضة السورية إلى المفاوضات المزمعة مع ممثلى السورية فى جنيف يوم 25 من الشهر الجارى.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" عن بيان للخارجية الروسية الخميس، أنه جرى تبادل مفصل للآراء حول القضايا المتعلقة بتنظيم المفاوضات السورية – السورية، التى يتعين أن تبدأ فى جنيف يوم 25 يناير الجارى، حيث ركز الجانب الروسى على ضرورة التنفيذ الدقيق لما جاء فى وثيقة فيينا، وما ورد فى القرار الأممى 2254 حول تشكيل وفد شامل للمعارضة السورية.

ولفت البيان إلى أنه جرى التركيز، أيضا، على أهمية التوصول إلى اتفاق سريع لوضع قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية التى تحارب فى سوريا، بالاضافة إلى مناقشة الإجراءات الممكنة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين فى سوريا.

يذكر أن المشاورات الثلاثية وفق صيغة "روسيا – أمريكا – الأمم المتحدة" عقدت فى جنيف أمس الأربعاء، ومثل الجانب الروسى فيها نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف.
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