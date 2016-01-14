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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى..ومجلس الإفتاء يندد باستمرار الانتهاكات

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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى..ومجلس الإفتاء يندد باستمرار الانتهاكات مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى..ومجلس الإفتاء يندد باستمرار الانتهاكات

ندد مجلس الإفتاء الأعلى بفلسطين باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على حرمة الأماكن والمقدسات الفلسطينية والتى كان أخرها صباح الخميس حيث جدد مستوطنون يهود اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة من شرطة الاحتلال.

وطالب المجلس- فى بيان له- المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من مختلف أرجاء الوطن والعالم ببذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه وتعزيز تواجدهم فيه من أجل حمايته والحفاظ عليه من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة والمتزايدة ضده، مؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يحرم الإنسان من مكان عبادته.

وقد جدد مستوطنون اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما واصلت قوات الاحتلال اجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد من فئتى الشبان والنساء من خلال احتجاز هوياتهم الشخصية على البوابات الرئيسية خلال دخولهم إليه.

وتتم الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وتنفذ جولات مشبوهة واستفزازية فى المسجد الأقصى، فى حين يتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.
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مصر 365