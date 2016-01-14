يوسف لـ في الجول: على الأهلي الحذر من نقطة قوة الداخلية.. وأفضل البدء بفتحي وغالي في الوسط

يرى محمد يوسف لاعب ومدرب الأهلي السابق أن الأخير تنتظره مواجهة في المتناول أمام الداخلية الخميس في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

واختار يوسف التشكيل الأمثل للأهلي لبدء المباراة ولم يضع ضمن حساباته ثنائي وسط الملعب حسام عاشور وصالح جمعة.

ويريد الأهلي الاستمرار في مسيرة الانتصارات وأن يحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري، بينما الداخلية لم يحقق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة.

وقال يوسف لـFilGoal.com:"المباراة أهميتها قلت بالنظر لمستوى الفريقين في المباريات الأخيرة، فالأهلي في أوج مستواه والداخلية يعاني".

وأضاف "الأهلي هو الأوفر حظوظا بالتأكيد لأن حالته المعنوية مرتفعة للغاية".

ثم استدرك "لكن الداخلية قد يباغت دون شك عن طريق المرتدات، فهو من أكثر الفرق إجادة لها، أداؤه سيكون دفاعيا كما هو متوقع. لديه 3 لاعبين قادرين على صنع الخطورة من الهجمات المعاكسة هم محمد ماجد أونوش وإسلام عبد النعيم وعامر صبري".

وأردف "لابد للأهلي أن يأخذ حذره من هذه النقطة. أرى أن عودة حسام غالي للتشكيل الأساسي لابد منها، أيضا اللعب بأحمد فتحي في الوسط، لأنه يجيد أكثر في هذا المركز عن الظهير الأيمن".

وتابع "هجوم الأهلي ليس به مشكلة مع غياب ماليك إيفونا، جون أنطوي قادر على تعويضه، الأخير لا يحتاج إلى بعض الوقت كي يستعيد مستواه فهو جاهز دائما".

واختار يوسف التشكيل الأمثل للأهلي في المباراة وهو أحمد عادل عبد المنعم - محمد هاني - أحمد حجازي - رامي ربيعة - صبري رحيل - حسام غالي - أحمد فتحي - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - جون أنطوي.