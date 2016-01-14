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أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى لاستمرار هبوط النفط

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أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى لاستمرار هبوط النفط أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى لاستمرار هبوط النفط

ارشيفية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط النفط، الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.4 بالمئة إلى 1336.25 نقطة، مقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه يوم الاثنين، بعد بداية مهتزة بسبب المخاوف بشأن التباطؤ في الصين.

وأدت النتائج التي جاءت دون التوقعات إلى هبوط سهم لينت آند سبرونجلي السويسرية، لصناعة الشوكولاتة نحو ثلاثة بالمئة في حين هبط سهم ريتشمونت واحدا بالمئة بعد أن قالت الشركة المالكة للعلامة التجارية كارتييه، إن أنشطتها ستظل تواجه تحديات على الأرجح بعد هبوط المبيعات الفصلية بنسبة أربعة بالمئة.

وارتفع سهم تيسكو متجاوزا التراجع الذي منيت به السوق، وسجل السهم أفضل أداء على مؤشر يوروفرست حيث قفز 6.5 بالمئة بعد أن ساعد انخفاض الأسعار وزيادة العمالة الشركة البريطانية صاحبة سلسلة المتاجر على تحقيق نتائج فاقت التوقعات خلال موسم عيد الميلاد.

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أونا

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