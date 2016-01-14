صور|محمد نور: أستعد لتصوير 3كليبات في أمريكا.. وابني يُشارك دُرة فيلمها الجديد

كتبت: إنجي لطفي

أكد المُطرب محمد نور، نجم فريق واما، في مداخلةٍ هاتفية مع الإعلامية غدير حسان، في برنامجها الجديد “راديو سكووب”، المذاع على “الراديو ٩٠٩٠”، أنه يستعد مع فريقه خلال الأيام المُقبلة لتصوير ثلاث كليبات، وهم “أستني إيه”، مش وحيد، وكان ياماكان”، في أمريكا مع المخرج ياسر سامي .

> وأضاف “نور”، أنه انتهى من تصوير أغنية “إنساني وخليك بعيد”، والتي صورها في لبنان مع المخرج محمد جمعة، ومن المقرر طرحها قبل الألبوم بأسبوعين.

> وأكد المطرب محمد نور، على أن ابنه عُمر، يشارك في فيلم مع درة، وشريف سلامة، مضيفًا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم الفيلم، وأوضح أن ابنه عمر سوف يغني في أحداث الفيلم، وأنه الآن في مرحلة البروفات.