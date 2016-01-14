الأقصر تستعد لزيارة الرئيس الصيني خلال الشهر الجاري

تستعد سلطات محافظة الأقصر، لزيارة الرئيس الصيني “تشى جين بينج” المرتقبة يوم 22 يناير الجاري، ضمن زيارته لمصر والتي تستمر ثلاثة أيام.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة؛ لتأمين الزيارة تشمل تكثيف التواجد الأمني حول المناطق السياحية والأثرية وفي محيط المطار الدولي، وبالقرب من الفنادق السياحية.

كما سيتم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية، والدفع ببعض الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي سيارة مفخخة.

وتتضمن الإجراءات تفتيش كل السيارات، وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.