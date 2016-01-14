إصابة شيمون بيريز بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن إصابة الرئيس السابق شيمون بيريز، اليوم الخميس، بأزمة قلبية وإنه يخضع لجراحة في مستشفى قريب من تل أبيب.

وقالت مساعدة بيريز، الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، إنه نقل بعربة إسعاف إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، وأن ضربات قلبه كانت غير منتظمة، بحسب ما ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأضاف المساعدة: “إنه واع ويتحدث لكنه لا يزال يشعر بألم في الصدر”، ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم المستشفى.

وشغل بيريز عدة مناصب وزارية وتولى منصب رئاسة الحكومة، كما انتخب لرئاسة إسرائيل بين عامي 2007 و2014 .