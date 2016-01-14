أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إصابة شيمون بيريز بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

Google+ Print
إصابة شيمون بيريز بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى إصابة شيمون بيريز بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

شيمون بيريز

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن إصابة الرئيس السابق شيمون بيريز، اليوم الخميس، بأزمة قلبية وإنه يخضع لجراحة في مستشفى قريب من تل أبيب.

وقالت مساعدة بيريز، الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، إنه نقل بعربة إسعاف إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، وأن ضربات قلبه كانت غير منتظمة، بحسب ما ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

وأضاف المساعدة: “إنه واع ويتحدث لكنه لا يزال يشعر بألم في الصدر”، ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم المستشفى.

وشغل بيريز عدة مناصب وزارية وتولى منصب رئاسة ، كما انتخب لرئاسة إسرائيل بين عامي 2007 و2014 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك