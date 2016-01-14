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حمية البحر المتوسط الأفضل لوقايتك من سرطان الثدى وأخطر الأمراض

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حمية البحر المتوسط الأفضل لوقايتك من سرطان الثدى وأخطر الأمراض حمية البحر المتوسط الأفضل لوقايتك من سرطان الثدى وأخطر الأمراض
سرطان الثدى من الأمراض التى تعانى منها العديد من النساء، نتيجة للكثير من العوامل منها الوراثة واتباع نظام غذاء خاطئ والذى يؤدى إلى جود خلل فى بعض العناصر مما يؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى.

ووفقا للموقع الأمريكى Mayoclinic، فإن اتباع نظام غذائى صحى من العوامل المهمة التى تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى وأنواع أخرى من السرطانات وبعض الأمراض كالسكر وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

أشار التقرير إلى أن النساء اللاتى يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط مع زيت الزيتون البكر والمكسرات قد يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدى، لأن حمية البحر الأبيض المتوسط تركز فى الغالب على الأطعمة ذات الأصل النباتى، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

وحسب التقرير أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط باختيار الصحية مثل زيت الزيتون، والزبدة وتناول الأسماك بدلا من اللحوم الحمراء، تكون نسبة إصابتهم بأمراض القلب والسرطان أقل والحفاظ على الوزن الصحى الذى يعد عاملا رئيسيا فى الوقاية من سرطان الثدى والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها دون وجود زيادة فى الوزن أو حدوث خلل قد ينتج عنه الإصابة بالأمراض أو السرطان.

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مصر 365

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