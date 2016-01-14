صور| وفد من وزارة السياحة لتطوير أماكن الرحلة المقدسة بأسيوط

زار وفد من وزارة السياحة، محافظة أسيوط الخميس؛ بهدف مناقشة إحياء وتطوير الأماكن التي مرت بها رحلة العائلة المقدسة والتي تقع بنطاق المحافظة، برئاسة المهندس عادل الجندي، المسئول عن ملف تطوير المواقع السياحية بهيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة.

وقال أسامة أنور بشاي، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، إنه تم عمل مقايسات فورية لبرجولات وأماكن الإستراحة في ساحتي دير المحرق بالقوصية العذراء بدرنكة وإرسالها إلي وزارة السياحة بالإضافة إلي انه تم فحص نقاط الرحلة المقدسة بأسيوط ودراسة الإمكانيات المتاحة لعملية تطويرها.

من جانبه، أكد عثمان الحسيني، مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بأسيوط، اهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بقطاع السياحة والوفود السياحية وتطوير المواقع الأثرية التي تتمتع بها أسيوط والحفاظ علي الإرث التاريخي للمحافظة، حيث استقبل المحافظ واللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة الوفد بديوان المحافظة لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه السياح أثناء زيارتهم للأديرة وتطوير الطرق المؤدية لها.

فيما أشار المهندس عادل الجندي، إلى أن هناك وفود عديده من دول أمريكا اللاتينية ستقوم بزياره رحلة العائلة المقدسة في شهر مارس القادم.

وقال ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، إن أسيوط تتمتع بمقومات جذب سياحي هائلة حيث تضم بين جنباتها عددا من الاثار الاسلامية والقبطية والفرعونية بالعديد من مراكز المحافظة، لافتا إلى أن مدينة أسيوط تضم احد اشهر المناطق الاثرية منذ العهد المملوكي منها منطقة القيسارية والتي تحتوي على عدد من الوكالات الآثرية.