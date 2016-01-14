لجان مجلس النواب تواصل اجتماعاتها اليوم لمناقشة القرارات بالقوانين

تواصل اللجان المشكلة داخل مجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان عملها، اليوم الخميس، لمناقشة وعرض القرارات بقوانين، وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على القوانين التى تم الموافقة عليها لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على مكتب مجلس النواب.

وتنعقد اليوم لجنة القوى العاملة برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، وستناقش اللجنة قانون الخدمة المدنية الذى أبدى أعضائها رأيا مبدئياً برفضه، بجانب بعض القرارات بقوانين الأخرى.

كما تجتمع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة قرارين بقانون وهما القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

وكذلك تعقد لجنة الشباب برئاسة النائب قاسم فرج اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من القوانين معظمها يتعلق بالمرور، كما تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإبداء الأعضاء ملاحظاتهم على 34 قرار بقانون وافقت عليها اللجنة أمس، كما تعقد لجنة التعليم اجتماعا لمناقشة القرارات بقوانين المتعلقة بالتعليم.

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