أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قرار جمهورى بالموافقة على خطاب البنك الدولى بتعديل مشروع تطوير التأمين الصحى

Google+ Print
قرار جمهورى بالموافقة على خطاب البنك الدولى بتعديل مشروع تطوير التأمين الصحى قرار جمهورى بالموافقة على خطاب البنك الدولى بتعديل مشروع تطوير التأمين الصحى
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2015، بالموافقة على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية المؤرخ 3/5/2015 بشأن مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى، المعدل باسم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، والموقع بتاريخ 18/5/2015.

والموافقة على تعديل وإعادة إصدار اتفاق قرض مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية- مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى سابقا- بين حكومة جمهورية العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/5/2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»