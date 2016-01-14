قرار جمهورى بالموافقة على خطاب البنك الدولى بتعديل مشروع تطوير التأمين الصحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2015، بالموافقة على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية المؤرخ 3/5/2015 بشأن مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى، المعدل باسم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، والموقع بتاريخ 18/5/2015.

والموافقة على تعديل وإعادة إصدار اتفاق قرض مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية- مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى سابقا- بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/5/2015.