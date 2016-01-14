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تحقيقات النيابة فى واقعة "مصحة الهرم": مدمنون سابقون يشرفون على علاج المرضى

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تحقيقات النيابة فى واقعة "مصحة الهرم": مدمنون سابقون يشرفون على علاج المرضى تحقيقات النيابة فى واقعة "مصحة الهرم": مدمنون سابقون يشرفون على علاج المرضى
كشفت تحقيقات نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبوالحسب رئيس النيابة، عن مفاجأت جديدة فى واقعة ضبط 7 متهمين داخل مصحة للأدمان غير مرخصة بمنطقة هضبة الأهرام، والتى توفى بداخلها شريف سعد 31 سنة أحد المرضى، حيث كشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم جميعاً يملكون مؤهلات ما بين المتوسطة ودون ذلك، تنوعت ما بين دبلومات وخدمة اجتماعية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين كان بينهم عدد من المدمنين السابقين الذين تعافوا وعملوا فى المصحة، وأنهم كانوا يشرفون على المرضى، وتنفيذ تعليمات الدكتور الهارب "إيهاب خ" المشرف العام على المصحة ومديرها، والذى كان يحدد لهم أنواع الأدوية التى يعطونها للمرضى، والجرعات ومواعيدها.

وفور انتهاء تحقيقات النيابة مع المتهمين أمس الأربعاء، قررت النيابة حبس 5 منهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 2 آخرين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة القضية، وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب "إيهاب.خ".

- ننشر تحقيقات النيابة فى وفاة شاب داخل مصحة الهرم.. المجنى عليه توفى نتيجة جرعة زائدة بعد 4 أشهر قضاها بالمصحة.. ووالدته باكية: طلب منى يرجع البيت ورفضت
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