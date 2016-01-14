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قصف جوى فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بجنوب الشيخ زويد

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قصف جوى فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بجنوب الشيخ زويد قصف جوى فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بجنوب الشيخ زويد
أكد شهود عيان أن طائرات عسكرية تنفذ عمليات قصف جوى لمناطق النشاط الإرهابى جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد.

وأغلقت قوات الأمن تلك المناطق كما اغلقت طريق العريش الشيخ زويد، وبحسب روايات الأهالى فإن مناطق جنوب الشيخ زويد شهدت تبادل إطلاق نيران بين قوات الأمن والإرهابيين ولا تزال العمليات متواصلة.

ويسمع دوى انفجارات متتالية وتطلق الارتكازات الأمنية نيرانها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة، كما انتشرت قوات أمنية على طول الطريق الدولى العريش رفح.

وقال مصدر أمنى أن القوات بدأت فجر اليوم عمليات مكثفة لمكافحة النشاط الإرهابى لا تزال تتواصل وأحبطت محاولات لتنفيذ أعمال إرهابية بمدينة الشيخ زويد كان يخطط لها إرهابيين، وجارى مواصلة العمليات وسيصدر بيان رسمى يوضح نتائجها فى وقت لاحق.

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