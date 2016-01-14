أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة ببنها فى القليوبية

Google+ Print
حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة ببنها فى القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة ببنها فى القليوبية
قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها برئاسة السيد موسى رئيس مجلس المدينة بحملة مكبرة لرفع الإعلانات غير المرخصة المتواجدة بالمدينة وتعوق خطة التطوير والمشاريع التى تدشنها الأجهزة التنفيذية بها.

ومن جانبه أكد السيد موسى أن المدينة تشن حملات مستمرة من أجل استكمال جملة المشروعات المقامة لتطوير المدينة والقضاء على جميع الإشغالات والباعة الجائلين الذين يعوقون ويشوهون عمليات التطوير.

وأضاف موسى فى تصريح له اليوم أن مجلس المدينة يعمل على قدم وساق من أجل استكمال مشروعات الرصف الداخلى بين القرى التابعة للمدينة ومنها تمهيد طريق قرية الرملة التابعة لمركز بنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365