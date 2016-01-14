حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة ببنها فى القليوبية

قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها برئاسة السيد موسى رئيس مجلس المدينة بحملة مكبرة لرفع الإعلانات غير المرخصة المتواجدة بالمدينة وتعوق خطة التطوير والمشاريع التى تدشنها الأجهزة التنفيذية بها.

ومن جانبه أكد السيد موسى أن المدينة تشن حملات مستمرة من أجل استكمال جملة المشروعات المقامة لتطوير المدينة والقضاء على جميع الإشغالات والباعة الجائلين الذين يعوقون ويشوهون عمليات التطوير.

وأضاف موسى فى تصريح له اليوم أن مجلس المدينة يعمل على قدم وساق من أجل استكمال مشروعات الرصف الداخلى بين القرى التابعة للمدينة ومنها تمهيد طريق قرية الرملة التابعة لمركز بنها.