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محافظ الشرقية: تشكيل لجان هندسية للبدء فى إزالة العقارات المخالفة بمنيا القمح

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محافظ الشرقية: تشكيل لجان هندسية للبدء فى إزالة العقارات المخالفة بمنيا القمح محافظ الشرقية: تشكيل لجان هندسية للبدء فى إزالة العقارات المخالفة بمنيا القمح
أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن تشكيل لجان هندسية، للبدء فى شن حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة فى منيا القمح، تحسبا لتكرار كارثة العقار المنكوب.

وأكد المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه خلال فحص ملفات العقارات بالإدارة الهندسية لمدينة منيا القمح، اكتشف عدد من العقارات المخالفة، وعلى إثرها أحال 4 من قيادات الإدارة الهندسية للنيابة العامة.

كان انهار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة منيا القمح مساء الاثنين الماضى، وتواصل أعمال رفع الأنقاض لليوم الرابع على التوالى، مما أسفر عن مصرع 9 ضحايا من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال، وهم "رحمة محمد " 15 سنة و شقيقتها هاجر 8 سنوات، و" أحمد ماهر " 5 سنوات، وهدى أبو الفتوح الهوارى 60سنة، وأمال محمد عبد الحميد" 17 سنة، وأسماء أحمد عبدالرحمن، 17 سنة، وملك محمد عبدالمجيد، 8 سنوات، وأمنية محمد عبدالرحمن، 11 سنة، ومشيرة أمين السيد عطوة 42 سنة "،بالإضافة إلى 3 مصابين .

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