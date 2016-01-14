صحة بورسعيد: إجراءات وقائية وتوفير عقار"التاميفلو" لمواجهة فيروس الأنفلونزا

أكد الدكتور حسن الإسناوى مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد ونقيب الأطباء لـ"اليوم السابع" أن هناك إجراءات وقائية من خلال إدارة الطب الوقائى وتوجيهات واشتراطات للتعامل مع أية حالة يشتبه إصاباتها بإنفلونزا الطيور أو الخنازير لافتا توفير عقار "التاميفلو" Tamiflu بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقيم الإسعافات الأولية للمشتبة إصابتها بالفيروس .

وفى السياق ذاته أكد الأسناوى أن الدكتور عادل تعيلب يتابع من خلال جولاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمناطق النائية بقرى بحر البقر وسهل الطينة شرق بورسعيد توفير العقار حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار الأسناوى أن صحة بورسعيد تقوم بتدريب وتأهيل كل أطقم الأباء وهيئات التمريض كيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتهابفيروس الإنفلونزا.