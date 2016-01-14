وقفة احتجاجية لسائقى التاكسى بالسويس

نظم العشرات من سائقى سيارات التاكسى بالسويس صباح اليوم، الخميس، وقفة احتجاجية بالمنطقة الأمامية لأرض المعارض بميناء بور توفيق ضد ما اسموه عمال السيارات الملاكى كأجرة وهو مخالف للقانون ويؤثر على أرزاقهم على حد وصف المحتجين.

قال العميد محمد الدفراوى، مدير إدارة المرور بالسويس لـ "اليوم السابع" إنه أرسل الرائد شريف سلامة، رئيس مباحث المرور للمحتجين، من أجل إنهاء هذه الوقفة، موضحا أن الحملات المرورية مستمرة لضبط المخالفين من السيارات الملاكى التى تعمل أجرة.

أضاف مدير إدارة المرور أن هناك حملات يوميا تخرج لضبط المخالفين والسيارات التى تسير من غير رخص مرورية فضلا عن ضبط الدرجات البخارية المخالفة والسيارات الأجرة التى تعمل فى غير خط سيرها.