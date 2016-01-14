«الصحة»: وفاة 3 مصابين بأنفلونزا الطيور في أسيوط وسوهاج حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان، مراقبتها للموقف الوبائي لفيروس “أنفلونزا الطيور” في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية من خلال الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وذلك للإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها لأخذ عينات منها وفحصها.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى وجود تعاون مع الطب البيطري التابع لوزارة الزراعة في الإبلاغ عن البؤر المصابة في الطيور على مستوي القري والمراكز والمحافظات.

وقالت الوزارة، إنه تم الاشتباه في إصابة 1024 حالة بأنفلونزا الطيور منذ نوفمبر 2015 حتي الآن، حيث جاءت جميعها سلبية للإصابة بالفيروس، مؤكدة عدم وجود أي حالات بشرية مؤكدة للإصابة بالفيروس منذ يونيو 2015.

وحول ما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن الإشتباه في إصابة 9 حالات بفيروس أنفلونزا الطيور بمحافظة سوهاج و17 حالة إصابة بفيروس انفلونزا الخنازير بمحافظة أسيوط، أوضحت الوزارة أن عدد الحالات التى تأكد إصابتها بفيروس الأنفلونزا الموسمية من نوع H1N1 وليس انفلونزا الخنازير بمحافظة سوهاج منذ بداية شهر يناير 2016 حتى اليوم هو 7 حالات من بينهم حالة وفاة واحدة.

أما محافظة أسيوط، فبلغ عدد الحالات التى تأكد إصابتها بفيروس الانفلوانز الموسمية من نوع H1N1 منذ بداية شهر يناير 2016 حتى اليوم هو 14 حالة من بينهم حالتي وفاة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، مجددا عدم وجود ما يسمي بفيروس “أنفلونزا الخنازير” حتى الآن، حيث أن هذا المسمي أشيع إستخدامه في عام 2009 عند ظهور جائحة الانفلونزا العالمية، ومنذ عام 2010 أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة وأن الفيروس المتسبب في الجائحة أصبح له نفس السمات الوبائية لفيروسات الانفلونزا الموسمية ومنذ ذلك التاريخ تم وضعه ضمن الفيروسات المشاركة في تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

الجدير بالذكر أن جميع فيروسات الانفلونزا الشائعة حالياً تستجيب للعلاج بعقار التاميفلو وهي موجودة ضمن مكونات طعم الانفلونزا الموسمية الذي يتم تجديده سنوياً.

وأشارت الوزارة إلى فحص حوالي 4000 عينة من المرضي المحجوزين بالمستشفيات والمترددين علي العيادات الخارجية من جميع أنحاء الجمهورية، وأظهرت نتائج الفحوص أن حوالي 30% من العينات إيجابية لفيروس الأنفلونزا الموسمية.

وأكدت الوزارة، أنها تقوم بمراقبة وترصد نشاط الانفلونزا وانتشاره في الحالات ومتابعة أنواع الفيروسات التي تظهر في النتائج المعملية ومتابعة التطور الجيني لها واستجابتها للعلاج وذلك في إطار منظومة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ونصحت الوزارة، المواطنين باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الأمراض التنفسية الحادة ومنها فيروس الانفلوانزا بانواعه وأهم تلك التوصيات، الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، الامتناع عن ملامسة الأنف والفم، الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي خصوصًا في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.

كما أوصت الوزارة، بقضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدًا عند التعامل المباشر مع مريض الأنفلونزا، التهوية الجيدة لأماكن المعيشة ، والحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان.

وأوصت أيضًا بأخذ جرعة من التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كل سنة وخصوصًا للفئات ذات الخطورة “أمراض الصدر، القلب المزمنة، أمراض الكلى المزمنة، السكر، أمراض ضعف المناعة، السيدات الحوامل.”

وطالبت الوزارة الجميع، خصوصا الأطفال، أن يكثروا من تناول أطعمة مغذية لتقوية جهاز المناعة، توعية عن أهمية تعزيز الاقتصار على الرضاعة الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي للرضع والأطفال.

وأهابت وزارة الصحة، بالمواطنين عند ظهور أعراض للانفلونزا استشارة الطبيب المعالج وبقاء المريض بالمنزل حتي اختفاء الأعراض مع اتباع التعليمات الطبية وإذا بدأت حالته تتطور إلي الأسوأ يجب التوجه فوراً إلي المستشفي للحصول علي المشورة الطبية.