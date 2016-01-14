مودريتش: بيل قادر على الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا

(إفي): قال لوكا مودريتش، لاعب الوسط الكرواتي بريال مدريد، إن زميله جاريث بيل "يمكنه الفوز" بالكرة الذهبية في وقت قصير ومنافسة الثلاثي الذي ترشح عن العام الماضي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، وذلك في حال محافظته على التطور الرهيب في مستواه خلال الموسم الحالي.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليومية:"تربطني علاقة قوية بجاريث. وقلت له بعد مباراة يوم السبت الماضي، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، أنه إذا واصل على نفس المستوى فأنني لا أري أي سبب يمنعه من التواجد ضمن التشكيلة المثالية فضلا عن فوزه بالكرة الذهبية. لديه جميع الإمكانيات التي تؤهله لذلك".

ووفقا لرؤية مودريتش، فإن بيل يعد "لاعبا كبيرا" ويتميز بـ"القدرة والإمكانيات الكبيرة" ومن المنتظر أن "يفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

وأشاد لاعب الوسط الدولي كثيرا بمدربه الفرنسي الجديد زين الدين زيدان، حيث قال:"كان لاعبا كبيرا، وهو ضمن الأفضل في تاريخ الكرة وأعتقد أنه سيكون مدربا كبيرا" وأردف "الرسالة التي ينقلها زيدان أن نلعب كفريق وهذا ما قمنا به على أكمل وجه خلال الشوط الأول من مباراة ديبورتيفو. فهو يعلم الكثير عن اللاعبين وعندما يتحدث، نستمع إليه. سيؤدي عمل رائع، أنا متأكد من هذا".