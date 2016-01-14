ميسي : سواريز الأفضل في العالم

أثنى ليونيل ميسي نجم برشلونة على زميله في الفريق لويس سواريز واصفا إياه بأفضل مهاجم في العالم وموضحا أنه من الصعب مقارنته مع زملائه الذين لعب معهم في الخط الأمامي.

وساعد سواريز برشلونة في الفوز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي لتكون الثانية في تاريخ برشلونة بعد ثلاثية موسم 2009-2010.

وصرح البرغوث الأرجنتيني، حسب ما جاء بموقع الفيفا الرسمي "من الصعب مقارنته مع كل المهاجمين الذين لعبت بجانبهم".

وتابع صاحب الـ 28 عاما "هناك الكثير من المهاجمين. ما يمكنني قوله هو أنه أفضل مهاجم موجود بالعالم حاليا".

واستطرد اللاعب الذي فاز بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته كأفضل لاعب عن عام 2015 "هو لديه الكثير ليضيفه للفريق ومن الممتع أن ألعب بجانبه، لدينا علاقة جيدة للغاية سويا خارج الملعب أيضا أنا سعيد بمشاركته كل شئ".