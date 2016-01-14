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ديلى ميل: العنب البرى فياجرا طبيعية ويقلل العجز الجنسى بنسبة 14%

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ديلى ميل: العنب البرى فياجرا طبيعية ويقلل العجز الجنسى بنسبة 14% ديلى ميل: العنب البرى فياجرا طبيعية ويقلل العجز الجنسى بنسبة 14%
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول حفنة من العنب البرى 3 مرات فى الأسبوع فعالة فى علاج ضعف الانتصاب مثل الحبة الزرقاء الشهيرة "الفياجرا".

وحسبما جاء مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل"، أوضح الباحثون أن تناول العنب البرى يعزز الوظيفة الجنسية، وذلك بفضل المركبات الطبيعية التى تسمى "فلافانويد" و"أنثيسيامين" على وجه الخصوص، والتى تعمل على تقليل العجز الجنسى بنسبة 14%.

وأكد الباحثون من جامعة ايست انجليا وجامعة هارفارد، على أن مركبات "الفلافانويد" تحسن أكبر فى مكافحة ضعف الانتصاب بنسبة 21%.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن ضعف الانتصاب هو إنذار مسبق لأمراض القلب، وفقاً للدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

وقال كبير الباحثين البروفسور أدين كاسيدى من جامعة ايست انجليا، إننا نعرف بالفعل أن تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على فلافونيدات قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والشرايين.

ويقدر الباحثون أنه بحلول عام 2025 سوف يؤثر ضعف الانتصاب على 322 مليون رجل فى جميع أنحاء العالم.

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مصر 365