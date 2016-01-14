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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد محاولة طعن إسرائيلى

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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد محاولة طعن إسرائيلى استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بعد محاولة طعن إسرائيلى

>قتل شاب فلسطينى صباح اليوم الخميس بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلى فى الخليل جنوب الضفة الغربية وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر إن الشاب قتل بإطلاق نار مباشر استهدفه من جنود إسرائيليين عند مفرق بيت عينون شمال الخليل ما أدى إلى مقتله على الفور فيما احتجز الجيش جثته.

فى المقابل قال الجيش الإسرائيلى إن الشاب الفلسطينى حاول طعن أحد جنوده قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله من دون أن يصيب أحدا من الجنود بأذى.

وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 157 منذ بدء موجة التوتر الحالية مع إسرائيل مطلع أكتوبر الماضي.
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