وصول 10 يمنيين لسلطنة عمان بعد خروجهم من سجن جوانتانامو

>نقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن عشرة يمنيين وصلوا إلى سلطنة عمان بعد أن أطلقت الولايات المتحدة سراحهم من سجنها فى خليج جوانتانامو فى كوبا.

وقالت الوكالة إن العشرة سيبقون بالسلطنة لأسباب إنسانية إلى حين إعادتهم لليمن.

وفى ديسمبر الماضى قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر للكونجرس إن وزارته ستنقل مجموعة من المحتجزين من جوانتانامو فى مستهل عام 2016.

وسبق أن قال مسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نقل المسجونين متوقع قريبا ومن المرجح أن يخفض عدد المقاتلين الأجانب فى المعتقل لما دون 100 فرد. وخرج بالفعل أربعة محتجزين من السجن هذا الشهر.

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