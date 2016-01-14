أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول 10 يمنيين لسلطنة عمان بعد خروجهم من سجن جوانتانامو

Google+ Print
وصول 10 يمنيين لسلطنة عمان بعد خروجهم من سجن جوانتانامو وصول 10 يمنيين لسلطنة عمان بعد خروجهم من سجن جوانتانامو

>نقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن عشرة يمنيين وصلوا إلى سلطنة عمان بعد أن أطلقت الولايات المتحدة سراحهم من سجنها فى خليج جوانتانامو فى كوبا.

وقالت الوكالة إن العشرة سيبقون بالسلطنة لأسباب إنسانية إلى حين إعادتهم لليمن.

وفى ديسمبر الماضى قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر للكونجرس إن وزارته ستنقل مجموعة من المحتجزين من جوانتانامو فى مستهل عام 2016.

وسبق أن قال مسؤولون فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نقل المسجونين متوقع قريبا ومن المرجح أن يخفض عدد المقاتلين الأجانب فى المعتقل لما دون 100 فرد. وخرج بالفعل أربعة محتجزين من السجن هذا الشهر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365