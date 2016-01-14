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قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة لمدن فلسطينية

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قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة لمدن فلسطينية قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة لمدن فلسطينية
اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة فى مدن فلسطينية عدة، بحجة محاولتهم تنفيذهم عمليات طعن لمستوطنين إسرائيليين، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكانت قد طالبت النيابة الاسرائيلية الاربعاء بالسجن المؤبد لقاصرين اسرائيليين قتلا فتى فلسطينيا حرقا فى عام 2014، بحسب مراسلة وكالة أ ف ب، وقضى محمد ابو خضير (16 عاما) من حى شعفاط فى القدس الشرقية المحتلة فى الثانى من يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة اسرائيليين وأحرقوه حيا فى غابة فى القدس الشرقية.
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