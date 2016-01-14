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السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء

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السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى المصلون فى عموم المملكة العربية الخميس، صلاة الاستسقاء اقتداء بسنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وذلك تلبية للدعوة التى وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

وقد أدى جموع المصلين اليوم صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس وأم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن على الغامدى.

وكان العاهل السعودى قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة اليوم وذلك تأسيا بسنة رسول الله عند الجدب وتأخر نزول المطر.
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مصر 365

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