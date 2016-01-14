العراق: مقتل قيادى كبير بـ"داعش" ومرافقيه فى ضربة جوية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل قيادى كبير فى تنظيم داعش الإرهابى وعدد من مرافقيه إثر ضربة جوية للقوات العراقية على مقر اجتماع لهم شمالى البلاد، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وكان قد أعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين فى العراق، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش شن هجوما كبيرا سيطر فيه على الطريق الرئيسى بين تكريت وكركوك.

وقال المصدر أن "تنظيم داعش شن هجوما كبير ابتداء من منطقة الفتحة شمالا وصولا إلى منطقة تل كصيبة جنوبا على محاور عدة ويسيطر على منطقتى تل كصيبة والمبدد 30كم شرقى تكريت ويسيطر على طريق تكريت كركوك".

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