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«قرار جمهوري»بشأن تطوير أنظمة التأمين الصحي

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«قرار جمهوري»بشأن تطوير أنظمة التأمين الصحي «قرار جمهوري»بشأن تطوير أنظمة التأمين الصحي

الرئيس عبد الفتاح

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  رقم 301 لسنة 2015، بالموافقة على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية المتأخرة من  2015/5/3 بشأن مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي، المعدل باسم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية، والموقع بتاريخ 2015/5/18.

وأشار القرار إلى إعادة إصدار اتفاق قرض مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية «مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي سابقا» بين حكومة جمهورية العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 2015/5/3.

 

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