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زراعة القليوبية: حملة مكبرة لتوعية ربات البيوت بخطورة إنفلونزا الطيور

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زراعة القليوبية: حملة مكبرة لتوعية ربات البيوت بخطورة إنفلونزا الطيور زراعة القليوبية: حملة مكبرة لتوعية ربات البيوت بخطورة إنفلونزا الطيور
أعلن المهندس طه نعيم وكيل مديرية الزراعة بالقليوبية، أنه قد تم إطلاق حملة متنقلة لتوعية المزارعين وربات البيوت على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بخطورة مرض إنفلونزا الطيور وكيفية تجنبه.

وأضاف طه نعيم فى تصريحات خاصة، أن الحملة بدأت بشبين القناطرحيث نظمت الإدارة الزراعية بالمدينة ندوة حول مرض إنفلونزا الطيور وطرق التربية السليمة، وتجنب التعامل المباشر وكذلك تجنب ملامسة الأطفال للطيور.

وتابع وكيل الوزارة بأن الحملة تقوم أيضًا بتوعية طرق الذبح والتنظيف ومراعاة أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض، والحد من انتشاره وكيفية التخلص من مخلفات الطيور والنافق منها.

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مصر 365