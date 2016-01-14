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بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية

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بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية بالصور.. وكيل تعليم أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الابتدائية
تفقد اليوم عبد الفتاح أبوشامة وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، الفصل الدراسى الأول، التى بدأت اليوم بأداء الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وأكد الطلاب على سهولة الأسئلة ويسرها وأن جميعها من الكتاب المدرسى.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق آية شكاوى من أى من اللجان، مشيرا إلى أن المديرية اتخذت جميع الاستعدادات بشأن تجهيز اللجان والمراقبة والمتابعة، لافتا إلى أنه تأكد من خلال الطلاب أن جميع أسئلة الامتحان من كتب الوزارة والمناهج الدراسية وفى مستوى الطالب المتوسط .

وأضاف أبو شامة بأن جميع الأسئلة جاءت مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح، مؤكدا على أنه كان هناك تعليمات واضحة صدرت إلى جميع الموجهين طبقا لتعليمات الوزارة بأن تكون جميع الأسئلة واضحة وخالية من التعقيدات والغموض، منوها على أنه تم توفير الحراسة اللازمة لتأمين اللجان من قبل قوات أمن أسيوط.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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