بدء تشغيل الميناء النهري بدمياط لنقل الحبوب والبضائع عبر النيل إلى القاهرة



> أكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط أنه تم البدء في تشغيل الميناء النهري بميناء دمياط في عملية نقل الحبوب والبضائع عبر النيل إلى القاهرة وأسوان.

> وقال اللواء صالح – في تصريح اليوم الخميس – إن الميناء استقبل منذ أمس 6 صنادل نهرية على 3 رحلات كل رحلة 2 صندل حمولة 650 طنا للصندلين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تحميل الصنادل بالحبوب بإجمالى 1950 طنا للرحلة الواحدة وهو ما يوازى حمولة 33 شاحنة نقل وما يوازى قطارا ونصف حمولة 1200 طن للقطار الواحد.

> وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تشغيل الميناء جاء تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية وتخفيفا على الطرق الرئيسية والفرعية، لافتا إلى أن عملية التحميل تسير بنجاح كبير.