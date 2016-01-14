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عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا

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عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا عبدالله بن زايد يدين تفجيرات أندونيسيا

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت اليوم وسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وقال سموه إن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية و تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار.

وأكد سموه موقف دولة الإمارات الراسخ والثابت الذي ينبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه..مشددا على حرص الدولة على تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأعمال الإجرامية ودحرها.

كما شدد سموه على أهمية تكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليها.
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